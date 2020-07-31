Хорватия до 15 августа продлила действующие условия въезда для украинцев
КИЕВ. 31 июля. УНН. Хорватия продлила до 15 августа действующие условия въезда на территорию государства для украинских граждан. Об этом написал в Twitter посол Украины в Хорватии Василий Кирилич, передает УНН.
"Вниманию граждан Украины! 31.07. Хорватия продлила до 15.08.20 действующие условия въезда иностранцев в страну. Украинцы и дальше будут въезжать в Хорватию на нынешних условиях ", - написал дипломат.
Напомним, 10 июля Хорватия приняла решение об обязательной 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в частности Украины, въезжающих в Республику.
В то же время, как отметили в украинском посольстве, если по определенным причинам с момента забора материала и получения отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2 до момента пересечения вами хорватской границы прошло 48 часов и справка недействительна для въезда в Хорватию, то вам могут дать разрешение на въезд в РХ при условии прохождения самоизоляции до сдачи и получения отрицательного результата очередного ПЦР-теста на SARS-CoV-2 на территории Хорватии за ваш счет.