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Минсоцполитики опубликовало алгоритм действий для монетизации бэби-бокса

Минсоцполитики опубликовало алгоритм действий для монетизации бэби-бокса

КИЕВ. 31 июля. УНН. Министерство социальной политики опубликовало алгоритм, который должен выполнить получатель, желающий вместо бэби-бокса получить компенсацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Министерства социальной политики.

"Модель пилотного проекта по монетизации "пакета малыша". Алгоритм действий получателя компенсации. Получатель - родители, у которых родился ребенок, а в случае отсутствия матери/отца - патронажные воспитатели, опекуны новорожденного ребенка (при условии неполучения пакета малыша в натуральном виде): обращается к АО "КБ "ПриватБанк", заключает договор с АО "КБ "ПриватБанк", открывает счет со специальным режимом использования, получает специальную социальную карточку, обращается в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства/пребывания с заявлением и пакетом документов в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка", - говорится в сообщении.

Указано, что получатель должен предоставить:

- копию свидетельства о рождении ребенка;
- копию вида на жительство/удостоверения беженца/справки об обращении за защитой в Украине/удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите (для иностранца и лица без гражданства;
- копию документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;
- копию решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком);
- копию решения об устройстве ребенка в семью патронажного воспитателя (для патронажного воспитателя)
- справка из роддома о неполучении единовременной натуральной помощи "пакет малыша" (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).

Отмечается, что заявление и пакет документов можно подать в электронном виде.

Также сообщается, что получатель компенсации самостоятельно тратит средства денежной компенсации в течение года в определенных заведениях торговли или через интернет магазины для приобретения вещей из определенного перечня - детских товаров и товаров для роженицы. В частности, средств ухода за детьми и детских средств гигиены, в том числе подгузников, салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, детской посуды, детских игрушек, текстиля для детей, в том числе полотенец, одеял.

Напомним, Кабмин начал проект по монетизации пакета малыша.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минсоцполитики, монетизация, пакет малыша
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