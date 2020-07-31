Кулеба обсудил с главой МИД Беларуси визит Зеленского и участие в "Люблинском треугольнике"

КИЕВ. 31 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем, во время которой пригласил белорусского коллегу на встречу министров "Люблинского треугольника". Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс служба МИД.

Собеседники обсудили ситуацию вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков.

Кулеба поблагодарил за оперативную передачу белорусской стороной списке задержанных лиц и заверил о его тщательной проработке компетентными органами Украины.

“Беларусь и Украина не просто являются партнерами, но и соседями и друзьями. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности”, — отметил глава МИД Украины.

Глава внешнеполитического ведомства Украины проинформировал белорусского коллегу о начале инициативы трех стран “Люблинский треугольник” и пригласил в Киев в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.

Министры иностранных дел отдельно остановились на вопросах торгово-экономического сотрудничества, в частности взаимодействия в энергетической сфере. Украина и Беларусь заинтересованы в использовании нефтепровода Одесса-Броды для диверсификации поставок нефти.

Руководители МИД договорились о проведении в ближайшее время политических консультаций на уровне заместителей министра. Ожидается, что в ходе переговоров стороны уделят внимание вопросам подготовки к официальному визиту в Республику Беларусь Президента Украины и проведения Третьего форума регионов Украины и Беларуси, (8-9 октября 2020 в г. Гродно). Заместители глав МИД также обменяются опытом в продвижении национального экспорта на рынки мира.

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Напомним, второе заседание “Люблинского треугольника” — нового формата сотрудничества Украины, Польши и Литвы — состоится в Украине.