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Украина перешла в "желтый" сценарий: Минздрав прогнозирует 4 тыс. умерших из-за COVID-19

Украина перешла в "желтый" сценарий: Минздрав прогнозирует 4 тыс. умерших из-за COVID-19

Виктор Ляшко

КИЕВ. 1 августа. УНН. Украина месяц назад шла по "зеленому" сценарию по прогнозам распространения коронавирусной болезни, сейчас - наш сценарий "желтый" - ориентировочно ожидают 4000 летальных случаев. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Когда месяц назад мы впервые представили прогнозы, тогда Украина двигалась по "желто-зеленому" сценарию, пока наша динамика отражает "желтый" сценарий и, к сожалению, мы ориентируемся на около 4000 летальных случаев", - сказал Ляшко.

Напомним, с сегодняшнего дня, 1 августа, в Украине начали действовать новые правила карантина, согласно которым регионы страны отнесены к следующим зонам: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Списки регионов будут обновлять раз в 7 дней.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, карантин
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