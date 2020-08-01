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Ляшко рассказал о работе детских лагерей в случае перехода регионов в "оранжевую" зону

Ляшко рассказал о работе детских лагерей в случае перехода регионов в "оранжевую" зону

Виктор Ляшко

КИЕВ. 1 августа. УНН. В случае перехода региона, где работают детские лагеря в "оранжевую" зону, дети продолжат завершать изменение своего пребывания, а новых детей набирать запрещено. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Если во время оздоровительной смены регион переходит из "зеленой" или "желтой" в "оранжевую" и учреждение оздоровления находится в этой зоне, то действует запрет на прием детей в новые смены, а дети, которые будут находятся на оздоровлении, будут продолжать завершать смену. Также когда район переходит в "оранжевую" зону, действует запрет приема оздоровительными заведениями в "зеленой" и "желтой" зоне детей с "оранжевой "зоны", - сказал Ляшко.

Напомним, по информации Минздрава, работа некоторых детских лагерей будет разрешена с 1 августа только в регионах, которые находятся в "зеленой" и "желтой" зонах.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, лагерь, Коронавирус, карантин
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