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Экс-защитник "Александрии" перешел в клуб из "чемпионата" оккупированного Крыма

Экс-защитник "Александрии" перешел в клуб из "чемпионата" оккупированного Крыма

КИЕВ. 1 августа. УНН. ФК "Крымтеплица" подписала контракт с 33-летним украинским защитником Антоном Шендриком, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

О сроках и других деталях перехода футболиста информация отсутствует.

До этого Шендрик в амплуа защитника играл в украинском футбольном клубе "Александрия", а также в "Оболони", "Закарпатье", "Волыни" и других коллективах. В 2014 году в составе "Александрии" уроженец Симферополя стал серебряным призером турнира "Первой лиги".

Заметим, что "Крымтеплица" пока занимает второе место в "чемпионате" оккупированного полуострова, в котором выступает восемь команд.

Как сообщалось ранее в УНН, ПСЖ девятый стал победителем Кубка французской лиги по футболу.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, оккупация, аннексия Крыма
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