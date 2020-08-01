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Пандемия: Степанов рассказал, что будет означать переход Украины к "желтому" сценарию

Пандемия: Степанов рассказал, что будет означать переход Украины к "желтому" сценарию

Максим Степанов

КИЕВ. 1 августа. УНН. Украина перешла с "зеленого" к "желтому" сценарию из-за роста количества больных и госпитализированных. В "желтом уровне" запрещается посещать заведения, где есть пожилые люди. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Отвечая на вопрос, что будет означать переход Украины с "зеленого" к "желтому" сценарию, Степанов сказал: "Мы говорим о том, что мы увидели увеличение больных, мы отслеживаем больше месяца рост числа заболевших, рост количества по госпитализации. Нас это настораживает".

По его словам, если говорить о "желтом" уровне - то это предупредительный.

"Запрещается посещение специальных заведений, где есть пожилые люди", - сказал Степанов.

По его словам, остаются правила использования масок в общественных местах и пользование антисептиками.

Напомним, как сообщили в Минздраве, Украина месяц назад шла по "зеленому" сценарию по прогнозам распространения коронавирусной болезни, пока наш сценарий "желтый" - ориентировочно ожидают на 4000 летальных случаев.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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