Россия провалила агитационную призывную кампанию на оккупированной части Донбасса - разведка

КИЕВ. 1 августа. УНН. Вооруженные формирования РФ на оккупированной части Донбассе не имеют доверия среди населения и провалили свою агитационную кампанию с призывами идти служить в их войска. На службу они набирают силой, используя угрозы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные разведки ООС.

"Вооруженные формирования РФ на Донбассе не имеют доверия среди населения. По данным разведки Объединенных сил, подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе существенно недоукомплектованы и хотят решить эту проблему использовав потенциал мирного населения мужского пола, но безуспешно. Агитационная кампания и призывы идти служить в войска псевдореспублик не вызывали доверия у местных жителей и полностью провалилась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационная власть внушает страх мужчинам призывного возраста. К своему войску они теперь силой набирают пополнение, используя угрозы - заставляют заключать контракты со своими вооруженными формированиями. Запугиванием также пытаются контролировать и остальную часть населения.

"О никаком боевом духе в подразделениях оккупационных войск РФ говорить не стоит, он давно сломлен. Об этом свидетельствует очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава. Употребление алкоголя и наркотиков у них становится нормой, и их главари теряют контроль над подчиненными", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики на Донбассе активизировали призывную кампанию и мотивируют мужчин призывного возраста, якобы высоким финансовым обеспечением, скрывая введение новых видов наказаний.