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"Должны полностью заменить АК": спецназовцы "ДОЗОРа" получили новые штурмовые винтовки

"Должны полностью заменить АК": спецназовцы "ДОЗОРа" получили новые штурмовые винтовки

КИЕВ. 1 августа. УНН. На вооружение спецназовцев "ДОЗОРа" передали штурмовые винтовки UAR-15, которые должны полностью заменить автомат Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"10 отдельный отряд оперативного реагирования "ДОЗОР" получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56 × 45 мм. Это наиболее распространенный калибр оружия в странах Североатлантического альянса. Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова. Винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и струйка имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой модели применена газовая система "CARBINE" с регулируемым газовой блоком, который обеспечивает плавную работу автоматики. Модульная конструкция позволяет легко производить замену различных компонентов: Например, цевья, пистолетной рукоятки и другие навесные принадлежности, тем самым настраивая винтовку для удобства в эксплуатации.

"Винтовка производятся в Украине из отечественных и американских комплектующих. В частности, ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовленные в США компанией "Daniel Defense", - резюмировали пограничники.

Как сообщалось ранее в УНН, в Службе внешней разведки не исключают полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: УНН
Теги: оружие, пограничники, спецназ
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