Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кравчук назвал условие, при котором от "минского формата" откажутся
Кравчук назвал условие, при котором от "минского формата" откажутся
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5655

В СВР рассказали, как Россия влияет на Украину через религию

В СВР рассказали, как Россия влияет на Украину через религию

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Службе внешней разведки (СВР) Украины рассказали об угрозах со стороны Русской православной церкви (РПЦ) для государства, Православной церкви Украины (ПЦУ) и украинских верующих. Об этом рассказал председатель СВР Валерий Кондратюк, передает УНН со ссылкой на Zn.ua.

“Одна из форм кремлевского давления на наше государство — продвижение идеи „русской православной церкви“. Российские спецслужбы, имея рычаги давления на религиозную сферу, используют РПЦ одновременно и как „жесткую“ (инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения со стражами порядка или провокаторами), и как „мягкую“ силу (воздействие на умы верующих)”, — написал главный разведчик.

Кондратюк добавил, что на этом направлении Россия использует все имеющиеся технологии для противодействия процессу становления ПЦУ, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российское кураторство над оккупированным Донбассом претерпело существенных изменений — СВР

“Еще один спецпроект Кремля — попытки создания и легализации в регионах Украины парамилитарных формирований в рамках религиозных общин с наделением их правоохранительными функциями. Речь идет об активизации деятельности пророссийских „казацких“ организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка”, — сообщил глава СВР, и добавил, что такие случаи фиксировались, в частности, в Киевской, Винницкой и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что в Службе внешней разведки не исключают полномасштабного вторжения России в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В прошлом году в ПЦУ перешло около 600 приходов Московского патриархата — Епифаний

Источник: УНН
Теги: Украина, РПЦ, УПЦ МП, разведка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.