Адаптивный карантин: в Минздраве рассказали, как определять опасные зоны

КИЕВ. 2 августа. УНН. С 1 августа в Украине начали действовать новые правила карантина, согласно которым регионы страны отнесены к следующим зонам: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга рассказал, по каким критериям в регионах будет устанавливаться тот или иной уровень опасности, передает корреспондент УНН.

"Понимая, что необходимо найти баланс между работой экономики, вашей работой, всеми ограничениями - были введены правила адаптивного карантина, в зависимости от ситуации в регионе устанавливается тот или иной уровень опасности. У нас есть четыре показателя, которые мы взяли для определение уровня опасности на той или иной территории. Они достаточно понятны и прозрачны", - пояснил Степанов.

Так, первый показатель - заполненность коек в больницах, определенных для лечения COVID-19. Он не должен превышать 50%.

"Второй показатель - количество тестирований на 100 тысяч населения. Он сейчас по всей стране выше 24, то есть показатель, что мы закладывали как критический, чтобы понять состояние по той или иной территории. Еще два показателя, которые отражают уровень заболеваемости: выявленные, то есть какой процент выявленных этих случаев от тестирования, а второй показатель - динамика распространения. Если она больше, чем 10%. Как считаем: мы берем семь дней, до семи дней предыдущих", - рассказал Степанов.

Он добавил, что принятию решения способствуют исключительно цифры, а не какие-то отдельные предпочтения.

Ранее УНН писал, что предполагает та или иная зона.