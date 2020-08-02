Степанов рассказал, могут области не принимать условия карантина

КИЕВ. 2 августа. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, могут ли области, а именно местная власть, не принимать правила карантина или самостоятельно его ослаблять. Об этом он рассказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Так, по словам министра, местные власти могут только усиливать карантин, если это необходимо.

"Условия карантина согласно нашему законодательству устанавливаются правительством, они прописаны в соответствующем постановлении. Уже на территории области или региона они (местные власти - ред.) могут лишь усиливать ограничения, если считают нужным. Но ни в коем случае законодательство не предусматривает, что местные органы могут смягчать карантин", - отметил Степанов.

Напомним, что в Минздраве рассказали, по каким критериям определяют опасные зоны в Украине в период действия адаптивного карантина.