Госдеп США: Трамп примет меры против программного обеспечения из Китая

КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп собирается принять меры в отношении китайских компаний-производителей программного обеспечения (ПО), которые, как считают в США, делятся данными пользователей с китайским правительством и представляют риск для национальной безопасности США. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает УНН.

“Президент Трамп сказал „хватит“, и мы собираемся решить этот вопрос. (...) Он примет меры в ближайшие дни учитывая широкий спектр угроз национальной безопасности, которые создает программное обеспечение, связанное с Коммунистической партией Китая”, — сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News, обнародованном в воскресенье, 2 августа, цитирует DW.

Напомним, 31 июля Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok в США. До этого администрация Трампа уже приняла решение, что китайскую соцсеть должны проверить Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS). Китайские власти раскритиковали это решение США и обвинили Вашингтон в дискриминационных действиях.

Соцмедийное приложение принадлежит китайской фирме ByteDance. Ее представители настаивают, что она не предоставляет данных пользователей официальному Пекину.

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TikTok является популярным соцмедийным приложением среди молодежи. Сначала он приобрел широкую популярность в странах Азии, а теперь — и в других частях мира. Пользователи могут создавать короткие видео с эффектами и музыкой.

Издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. Впрочем, как писал УНН, после заявления Трампа эти переговоры были приостановлены.