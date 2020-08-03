Ультрас назвали главную проблему "Динамо": репутацию клуба уничтожают Суркисы

КИЕВ. 3 августа. УНН. Ультрас Динамо сделали очередное заявление об изменении тренера клуба, передает УНН со ссылкой на соответствующий сообщение в Facebook.

В частности, ультрас отметили, что “дело далеко не в главных тренерах или игроках”.

“Учитывая недавние новости, мы еще раз хотим подчеркнуть, что дело далеко не в главных тренерах или игроках. Главная проблема нашего клуба — это непрофессиональное руководство в лице братьев Суркисов, которые годами убивают репутацию клуба”, — говорится в заметке.

Именно Суркисы позволяют “Шахтеру” закрывать эмблему “Динамо” на клубном стадионе имени Лобановского и именно Суркисы приглашали “Шахтер” играть в Киеве и позволяют им хозяйничать на НСК Олимпийском, напомнили болельщики.

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Кроме того, Суркисы “используют имя Динамо Киев в своих частных экономических и политических интересах”, — отмечают ультрас и в качестве примера приводят акции протеста под НБУ.

“Суркисы делают все, чтобы на матчи „Динамо“ приходило мизерное количество болельщиков, именно Суркисы не способны нанять на клубные должности профессионалов...

Но из-за своей куриной памяти боты Суркисов об этом не вспомнят, а будут и дальше обвинять фанатов, которые уже более сорока лет активно поддерживают клуб несмотря на страну и город проведения матчей.

Суркисы — позор Динамо!”, — говорится в заявлении.

Как писал УНН, 28 июля ультрас устроили румынскому специалисту Мирче Луческу обещанный “теплый прием”. С дымовыми шашками и файерами под стадионом им. Лобановского они скандировали: “Суркисы — позор Динамо”.

Фаны объяснили, что к власти в столичный клуб вернулся Суркис-старший, а вслед за ним и политика.