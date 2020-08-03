Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кравчук назвал условие, при котором от "минского формата" откажутся
Кравчук назвал условие, при котором от "минского формата" откажутся
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4305

Ультрас назвали главную проблему "Динамо": репутацию клуба уничтожают Суркисы

Ультрас назвали главную проблему "Динамо": репутацию клуба уничтожают Суркисы

КИЕВ. 3 августа. УНН. Ультрас Динамо сделали очередное заявление об изменении тренера клуба, передает УНН со ссылкой на соответствующий сообщение в Facebook.

В частности, ультрас отметили, что “дело далеко не в главных тренерах или игроках”.

“Учитывая недавние новости, мы еще раз хотим подчеркнуть, что дело далеко не в главных тренерах или игроках. Главная проблема нашего клуба — это непрофессиональное руководство в лице братьев Суркисов, которые годами убивают репутацию клуба”, — говорится в заметке.

Именно Суркисы позволяют “Шахтеру” закрывать эмблему “Динамо” на клубном стадионе имени Лобановского и именно Суркисы приглашали “Шахтер” играть в Киеве и позволяют им хозяйничать на НСК Олимпийском, напомнили болельщики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Kroll вычислила аферу Суркисов по выводу из Привата 150 млн долларов

Кроме того, Суркисы “используют имя Динамо Киев в своих частных экономических и политических интересах”, — отмечают ультрас и в качестве примера приводят акции протеста под НБУ.

“Суркисы делают все, чтобы на матчи „Динамо“ приходило мизерное количество болельщиков, именно Суркисы не способны нанять на клубные должности профессионалов...

Но из-за своей куриной памяти боты Суркисов об этом не вспомнят, а будут и дальше обвинять фанатов, которые уже более сорока лет активно поддерживают клуб несмотря на страну и город проведения матчей.

Суркисы — позор Динамо!”, — говорится в заявлении.

Как писал УНН, 28 июля ультрас устроили румынскому специалисту Мирче Луческу обещанный “теплый прием”. С дымовыми шашками и файерами под стадионом им. Лобановского они скандировали: “Суркисы — позор Динамо”.

Фаны объяснили, что к власти в столичный клуб вернулся Суркис-старший, а вслед за ним и политика.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Украина, Динамо
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.