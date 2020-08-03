Помпео: компании в США становятся "более сознательными" касательно нарушении прав уйгуров Китаем

КИЕВ. 3 августа. УНН. Компании в Соединенных Штатах становятся "более сознательными" относительно нарушений прав человека в китайской провинции Синьцзян, населенной уйгурском меньшинством, заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News 2 августа, передает УНН.

Помпео напомнил, что 31 июля Министерство финансов США ввело санкции против Синцзянского производственно-строительного корпуса (XPCC), который, по его словам, “тесно связан” с западными компаниями. В частности, по словам госсекретаря, Корпус причастен к производству хлопка, пишет “Радио Свобода”.

Санкции США замораживают любые активы этой китайской компании и ее сотрудников, а также запрещает американским гражданам с ней сотрудничать. При этом ряд американских брендов импортирует значительные объемы хлопка из Китая.

“Я не думаю, что компании — некоторые бренды здесь в Америке — хотят иметь отношение к тому, что там (в Китае — ред.) происходит”, — сказал Помпео.

Госсекретарь обвинил Коммунистическую партию в “ужасных поступках” касательно уйгуров — тюркского мусульманского меньшинства, проживающего в Синьцзяне, в том числе стерилизации и принуждении к абортам.

По мнению Помпео, американские компании становятся более осведомленными о событиях в Синцзяне и “вызовах, которые это представляет для их брендов”.

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“Я думаю, мы по всему миру ужасно долго не признавали угроз, которая существует для свободы, авторитарной природы тамошнего режима. Поэтому мы позволяли продолжаться тому, что нельзя было терпеть”, — добавил он.

Государственный секретарь добавил, что последний ряд санкций поставил китайские компании в Синцзяне “к сведению”, что они должны изменить свое поведение.

20 июля Министерство торговли США внесло в “черный список” 11 китайских компаний, участвующих в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе на западе Китая.