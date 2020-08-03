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Ветераны ультрас "Динамо" поддержали протест против Суркисов и Луческу

Ветераны ультрас "Динамо" поддержали протест против Суркисов и Луческу

КИЕВ. 3 августа. УНН. Совет старейшин наиболее возрастной группы фан-армии Динамо Киев — “Олд Легион” — постановил: поддержки Луческу не будет. Об этом на своей странице в Facebook написал известный спортивный журналист Руслан Свирин, передает УНН.

“Решение принималось болезненно (что неудивительно, учитывая почтенный возраст этой группы фанов ДК — 50+), но большинством голосов принята именно такая версия дальнейших действий. Команду будут поддерживать на все сто, но тренера и президента — нет. Таким образом мудрецы не стали поперек дороги молодым („ультрас“). Раскола в фан-движении ДК, несмотря на революционное решение Игоря Суркиса воспользоваться услугами Луческу у руля первой команды, не произошло”, — сообщил он.

Напомним, что болельщики столичного ФК очень критически и болезненно восприняли решение братьев Суркисов назначить главным тренером “Динамо” Мирчи Луческу.

У стадиона им. Лобановского 28 июля прошел протест ультрас с файерами и дымовыми шашками.

Президент клуба Игорь Суркис эмоционально отреагировал на то, что происходит и во время официального представления Луческу заявил в адрес фанатов следующее:

“Хотят управлять командой, пожалуйста, только пусть денежки сюда занесут”.

В ответ ультрас объяснили, что проблема “Динамо” не в тренерах и не в игроках, а в братьях Суркис, руководство которых уничтожает столичный футбольный клуб.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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