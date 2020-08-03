Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кравчук назвал условие, при котором от "минского формата" откажутся
Кравчук назвал условие, при котором от "минского формата" откажутся
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5520

В Белом доме заявили, что Трамп не рассматривает возможности переноса выборов

В Белом доме заявили, что Трамп не рассматривает возможности переноса выборов

Марк Медоуз

КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность отсрочки всеобщих выборов, они пройдут 3 ноября, как и было запланировано. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CBS руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Он (президент Дональд Трамп) не рассматривал возможность отсрочки никаких выборов”, — сказал Медоуз. “Мы проведем выборы 3 ноября, и президент выиграет их”, — добавил он.

“Все, о чем идет речь, сводится лишь к одному — общее голосование по почте. Это плохая идея для страны”, — убежден представитель Белого дома. По его мнению, именно в случае проведения выборов в таком формате, против чего и выступает Трамп, произойдет задержка, поскольку власть просто “не готова к тому, чтобы справиться с этим (обработкой бюллетеней, которые поступят таким образом)”.

“Мы должны убедиться в том, что бюллетень кладется в избирательную урну самим человеком и кто-то третий не сможет провести махинации”, — отметил также Медоуз. По этой причине, по его словам, Трамп поступил ответственно, обратив внимание на проблемы с таким видом голосования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На выборах в США впервые можно будет проголосовать на украинском

В четверг Трамп допустил возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране. По словам американского лидера, с учетом постоянно критикуемого им голосование по почте выборы в 2020 году могут стать самыми недостоверными и нечестными в истории.

Учитывая резко негативную реакцию со стороны как оппозиционной Демократической партии США, так и коллег-республиканцев лидер Белого дома потом фактически отказался от этой инициативы, объяснив, что не желает переноса выборов. Соперником Трампа на президентских выборах будет демократ Джозеф Байден.

Источник: УНН
Теги: выборы, США, Коронавирус, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.