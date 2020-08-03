В Белом доме заявили, что Трамп не рассматривает возможности переноса выборов

КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность отсрочки всеобщих выборов, они пройдут 3 ноября, как и было запланировано. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CBS руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Он (президент Дональд Трамп) не рассматривал возможность отсрочки никаких выборов”, — сказал Медоуз. “Мы проведем выборы 3 ноября, и президент выиграет их”, — добавил он.

“Все, о чем идет речь, сводится лишь к одному — общее голосование по почте. Это плохая идея для страны”, — убежден представитель Белого дома. По его мнению, именно в случае проведения выборов в таком формате, против чего и выступает Трамп, произойдет задержка, поскольку власть просто “не готова к тому, чтобы справиться с этим (обработкой бюллетеней, которые поступят таким образом)”.

“Мы должны убедиться в том, что бюллетень кладется в избирательную урну самим человеком и кто-то третий не сможет провести махинации”, — отметил также Медоуз. По этой причине, по его словам, Трамп поступил ответственно, обратив внимание на проблемы с таким видом голосования.

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В четверг Трамп допустил возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране. По словам американского лидера, с учетом постоянно критикуемого им голосование по почте выборы в 2020 году могут стать самыми недостоверными и нечестными в истории.

Учитывая резко негативную реакцию со стороны как оппозиционной Демократической партии США, так и коллег-республиканцев лидер Белого дома потом фактически отказался от этой инициативы, объяснив, что не желает переноса выборов. Соперником Трампа на президентских выборах будет демократ Джозеф Байден.