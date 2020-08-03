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МВД предупредило об ответственности для мэров городов из "красной" зоны, которые отказались усиливать карантин

МВД предупредило об ответственности для мэров городов из "красной" зоны, которые отказались усиливать карантин

Антон Геращенко

КИЕВ. 3 августа. УНН. Местные органы власти также отвечают за здоровье горожан. На здоровье людей может сказаться, когда мэры городов говорят, что не хотят карантина, потому что у них через 2 месяца выборы, и они не хотят принимать непопулярные меры. Об этом заявил в комментарии "Общественному радио" заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.

"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - сказал Геращенко.

Как ранее сообщалось в УНН, с 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на "зоны", в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Напомним, что власти Тернополя отказывается усиливать карантин, несмотря на попадание в "красную" зону.

Источник: УНН
Теги: МВД, Антон Геращенко, Коронавирус, карантин
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