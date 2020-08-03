МВД предупредило об ответственности для мэров городов из "красной" зоны, которые отказались усиливать карантин

КИЕВ. 3 августа. УНН. Местные органы власти также отвечают за здоровье горожан. На здоровье людей может сказаться, когда мэры городов говорят, что не хотят карантина, потому что у них через 2 месяца выборы, и они не хотят принимать непопулярные меры. Об этом заявил в комментарии "Общественному радио" заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.

"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - сказал Геращенко.

Как ранее сообщалось в УНН, с 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на "зоны", в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Напомним, что власти Тернополя отказывается усиливать карантин, несмотря на попадание в "красную" зону.