В Минздраве объяснили, может ли работать бизнес в "красных" зонах

КИЕВ. 3 августа. УНН. Городская власть в "красных" зонах не может позволять работать бизнесу, ведь не имеет таких полномочий. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Согласно тому постановлению, вступившему в действие с 1 августа, у нас четко определенный алгоритм относительно той или иной админединицы или района в различных уровнях эпидемиологической опасности от "зеленой" до "красной". Полномочия по установлению этих ограничений являются исключительно в комиссии ТЭБ и ЧС. Что касается органов местной власти, они могут только усиливать эпидемиологические ограничения, но не смягчать", - прокомментировал Степанов вопрос, что делать бизнесу в "красной" зоне, если местные власти позволяют, а полиция приносит запрет.

Как ранее сообщалось в УНН, с 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на "зоны", в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Напомним, что власть Тернополя отказывается усиливать карантин, несмотря на попадание в "красную" зону.

В свою очередь, МВД предупредило об ответственности для мэров городов с "красной" зоны, которые отказались усиливать карантин.