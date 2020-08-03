Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Герус может обсуждать энергетику с Беларусью только от своего имени, а не Украины - МИД
Герус может обсуждать энергетику с Беларусью только от своего имени, а не Украины - МИД
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
9930

В Минздраве объяснили, может ли работать бизнес в "красных" зонах

В Минздраве объяснили, может ли работать бизнес в "красных" зонах

Максим Степанов

КИЕВ. 3 августа. УНН. Городская власть в "красных" зонах не может позволять работать бизнесу, ведь не имеет таких полномочий. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Согласно тому постановлению, вступившему в действие с 1 августа, у нас четко определенный алгоритм относительно той или иной админединицы или района в различных уровнях эпидемиологической опасности от "зеленой" до "красной". Полномочия по установлению этих ограничений являются исключительно в комиссии ТЭБ и ЧС. Что касается органов местной власти, они могут только усиливать эпидемиологические ограничения, но не смягчать", - прокомментировал Степанов вопрос, что делать бизнесу в "красной" зоне, если местные власти позволяют, а полиция приносит запрет.

Как ранее сообщалось в УНН, с 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на "зоны", в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Напомним, что власть Тернополя отказывается усиливать карантин, несмотря на попадание в "красную" зону.

В свою очередь, МВД предупредило об ответственности для мэров городов с "красной" зоны, которые отказались усиливать карантин.

Источник: УНН
Теги: бизнес, Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.