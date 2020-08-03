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В МИДе поддержали флэшмоб касательно защиты женщин от насилия

В МИДе поддержали флэшмоб касательно защиты женщин от насилия

КИЕВ. 3 августа. УНН. Министерство иностранных дел инициировало флешмоб в знак солидарности и защиты женщин от насилия - WomenSupportingWomen. Сейчас акция продолжается до сих пор в соцсетях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"На этой неделе наши лица - это украинские дипломатки, которые присоединились к всемирному флешмобу #WomenSupportingWomen. В постах за хэштегом - черно-белые фотографии и несколько вдохновляющих или благодарных слов. А также номинация следующих участниц. Общая идея флешмоба - солидарность и защита женщин от насилия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участницы таким образом привлекают внимание к расширению прав и возможностей женщин, а также просто благодарят друг друга за поддержку, мотивацию, менторство.

"Инициатором участия и номинировала других украинских дипломаток первая заместитель министра Эмине Джапарова. Акция женской солидарности в соцсетях продолжается", - добавили в МИДе.

Напомним, суд отправил под арест рецидивиста, который пытался изнасиловать женщину в поезде "Мариуполь-Киев".

Источник: УНН
Теги: МИД, флешмоб, женщина
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