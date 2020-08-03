В Минздраве разъяснили специфику транспортных ограничений в районы "красной" зоны

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Министерстве здравоохранения пояснили, есть ли в Украине специфика пересечения админчерты, например, с "зеленой" зоны в "красную". Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Что касается работы общественного транспорта в "красной" зоне - она прекращается. То есть пересечение этой границы возможно только на собственном автомобильном транспорте, если количество лиц не более 5 за исключением детей до 14 лет", - сказал Степанов.

Он также заверил, что необходимости дополнительно сдавать тест при таких поездках - нет.

Напомним, с 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на "зоны", в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.