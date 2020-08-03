Суркис предложил договариваться с наемниками и россиянами, чтобы закончить войну на Донбассе

КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает, что Украина может закончить войну на Донбассе путем переговоров с наемниками и россиянами. Об этом Суркис рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Я этого хочу. Жалко наших пацанов, которые гибнут за свою страну. Мы как клуб делаем огромную работу. Не хочу себя рекламировать. Кто-то делает больше, кто-то – меньше. Мы помогаем нашим раненым, нашим воинам АТО, которые нуждаются в этой помощи.

…Я считаю, что нужно садиться за стол переговоров и постараться сохранить как можно больше жизней наших пацанов. Потому что потом нам придется за каждую жизнь отвечать.

Надо договариваться. Да, надо показывать свою силу, если на тебя нападают и твое забирают. Ты должен стоять насмерть. Я это все понимаю. Но надо садиться и заканчивать эту войну. Когда мы закончим войну, экономика у нас поднимется. В воюющей стране никогда не было сильной экономики. Мы сегодня воюющая страна. Мы знаем, с кем надо договариваться. С этими наемниками, с россиянами - садится и договариваться", – сказал он.

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Напомним, что старший брат Игоря – Григорий Суркис – сегодня является народным депутатом. Также напомним, что именно старшего Суркиса обвинили в попытке уничтожить ультрас как "последний дееспособный символ Майдана".

"К власти в "Динамо" вернулся старший Суркис, и за ним сразу пришла политика.

Это о реванше, который добивает последнюю мощную ультрас движуху в Украине.

Харьков уничтожен, Днепр уничтожен, Львов уничтожен.

Из ультрас на значимом для страны уровне остались лишь киевляне.

Вот за ними и пришли.

… Это конфликт между рсней и одним из последних дееспособных символов Майдана", - сказано в одном из заявлений фанатов столичного клуба.