Катастрофа лайнера МАУ: Енин рассказал детали переговоров с Ираном

КИЕВ. 3 августа. УНН. Переговоры по поводу сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" иранскими войсками начались на базе двух международных конвенций. Иранская сторона подтвердила свою готовность соблюдать обязательства в рамках этих конвенций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в одном из интервью, видеозапись которого размещена пресс-службой Министерства иностранных дел в Facebook, передает УНН.

"Мы начали переговоры на базе двух международных конвенций, членами которых являются как иранская сторона, так и Украины. В частности, речь идет о Чикагской конвенции и Монреальской. Кроме того, частью наших переговоров было применение соглашения о международно-правовой помощи по уголовным делам между двумя государствами. Мы долго говорили и задавали вопросы", - рассказал Енин.

Он отметил, что иранская сторона обещала обеспечить проведение расследования.

"Кроме того, мы говорили о привлечении виновных к ответственности. От первого человека, который нажала на кнопку, до тех людей, которые были ответственны за организацию системы безопасности и тех, кто отвечал за координацию взаимодействий гражданско-военного секторов... У меня нет иллюзий по поводу переговоров. Мы начали говорить, и это уже хорошо. Мы четко обозначили иранской стороне свои требования: обеспечение объективного и прозрачного расследования, ответственность иранской стороны за сбивание украинского самолета, предоставление гарантий неповторения подобных инцидентов в будущем и обеспечение достойного уровня компенсаций", - сообщил замминистра.

Енин добавил, что все это довели до иранской стороны.

"Должен признать, что иранская сторона достойно вела себя и подтвердила свою готовность соблюдать обязательства в рамках международных конвенций. Мы запланировали продолжение переговорного процесса", - резюмировал он.

Напомним, в Киеве завершились переговоры Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с представителями Исламской Республики Иран по авиакатастрофе рейса PS752 под Тегераном. Следующий раунд переговоров украинской и иранской сторон по поводу сбивания пассажирского самолета авиакомпании МАУ состоится в октябре 2020 году в Тегеране.

Также напомним, что объемы компенсаций за сбивание самолета "Международных авиалиний Украины" иранскими войсками будут вычислять только после того, как Иран продемонстрирует готовность завершить расследование и наказать виновных.

Как сообщал УНН, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявила, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.