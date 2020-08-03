Офис Президента: по программе доступных кредитов уже выдали 3,3 млрд грн

КИЕВ. 3 августа. УНН. По программе доступных кредитов "5-7-9%" уже выдали более 3,3 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Инициированная Президентом в начале года программа кредитования "5-7-9%" эффективно реализуется. По состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 миллиарда гривен для 1755 компаний. В структуре кредитного портфеля больше всего средств было предоставлено предприятиям сельского хозяйства (62%) и перерабатывающей промышленности (14%)", - рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив.

По ее словам, среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области.

Она отметила, что в настоящее время программа кредитования "5-7-9%" доступна в 18 банках, еще 10 финансовых учреждений изъявили желание присоединиться к ней, что свидетельствует об успешности инициативы.

"Программа будет постоянно расширяться, к участию в ней будут пытаться привлечь как можно большее количество предприятий и частных лиц", - указано в сообщении.

Напомним, по программе "Доступные кредиты" за неделю выдали более 600 млн грн.