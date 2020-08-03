В Минобороны прокомментировали политические заявления РФ о поставках оружия на Донбасс

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Минобороны Украины прокомментировали политические заявления в РФ по поставкам оружия на Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США и заявили, что если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В России раздаются политические заявления относительно поставок оружия на Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США. Однако РФ уже седьмой год подряд ведет войну против Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что количество вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей известно: танков - 480 единиц; боевых бронированных машин - более 900 единиц; пушек и гаубиц - около 450 единиц; минометов - около 300 единиц; реактивных систем залпового огня - около 210; средств противовоздушной обороны - около 700; противотанковых средств - около 450.

"Все эту оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольный участок границы нашего государства. С начала агрессии указанное вооружение и боевая техника используются не только против военнослужащих ВС Украины и других военных формирований, но и против мирного населения Донбасса. Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства", - добавляется в сообщении.

Так, Украина, согласно международным договорам, получает техническую помощь от государств-партнеров.

"И нынешняя ситуация - не исключение. Украина благодарна международным партнерам за поддержку в борьбе против агрессора", - суммируется в сообщении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что в состав Военно-морского флота России в 2020 году будет принято 40 новых кораблей, а акцент будет сделан на оснащении уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами.