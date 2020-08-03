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Правительство хочет ввести уголовную ответственность за подделку документов: появился текст законопроекта

Правительство хочет ввести уголовную ответственность за подделку документов: появился текст законопроекта

КИЕВ. 3 августа. УНН. Появился текст правительственного законопроекта, которым хотят изменить штрафы и ввести уголовную ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство. Текст соответствующего правительственного законопроекта №3946 появился на сайте Верховной Рады, передает УНН.

Так, законопроектом предполагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и/или использование заведомо поддельных таких документов.

"Важные личные документы" отнесли в тот список, похищение которых влечет за собой штраф до 50 необлагаемых минимумов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет. Ранее наказание не предусматривало ограничения свободы граждан.

Похищение документов, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния будет караться арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Использование заведомо поддельных документов, удостоверяющих личность, или же свидетельство о браке будет караться арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы от 3 до 5 лет.

Вышеупомянутые действия, совершенные сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения наказываться лишением свободы от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, в Украине за пять лет учтено более 70 тыс. производств из-за подделки документов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, законопроект, документы
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