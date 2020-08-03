Появился текст правительственного законопроекта о расширении прав нацгвардийцив

КИЕВ. 3 августа. УНН. Кабинет министров Украины предлагает расширить права военнослужащих Нацгвардии, внеся в ВР законопроект об Уставе по охране Национальной гвардией Украины различной военной техники, важных государственных объектов и специальных грузов. Текст законопроекта №3947 появился на сайте ВР, передает УНН.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он определяет организацию и порядок несения военной службы по охране Национальной гвардией Украины ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов, а также права и обязанности военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые привлекаются для несения такой службы.

Так, к правам военнослужащих Нацгвардии относится задерживать и передавать правоохранителям лиц, нарушивших установленный пропускной или внутреннеобъектный режим в или совершили нападение на объект, охраняемый Нацгвардией.

Отмечается, что в настоящее время военные части и подразделения по охране важных государственных объектов выполняют задачи по обеспечению внутреннеобъектного режима совместно с администрациями этих объектов.

Напомним, завершилось досудебное расследование по делу о преступной группировки из пяти человек, которых подозревают в организации коррупционной схемы закупки для военнослужащих Национальной гвардии Украины квартир в городе Буча, непригодных для проживания.