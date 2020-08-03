Раде предлагают ужесточить штрафы за продажу лекарств без рецепта

КИЕВ. 3 августа. УНН. Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта. Текст законопроекта №3948 появился на сайте Верховной Рады, передает УНН.

Так, законопроектом предусматривается усиление контроля за соблюдением субъектами хозяйствования требований законодательства относительно качества лекарственных средств в части усиления административных санкций за:

продажу лекарственных средств в аптечных учреждениях без рецепта в запрещенных законодательством случаях (штраф от 100 до 500 необлагаемых минимумов граждан);





введение в оборот или реализацию продукции, не соответствующей требованиям стандартов (штраф от 300 до 800 необлагаемых минимумов граждан);





выполнение работ, оказание услуг гражданам-потребителям, не отвечающих требованиям стандартов, норм и правил (штраф от 100 до 500 необлагаемых минимумов граждан);





невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств (штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов граждан).

По мнению авторов законопроекта, повышение штрафов будет способствовать обеспечению дальнейшей гармонизации национальной нормативно-правовой базы в сфере обращения лекарственных средств с международным и европейским законодательством.



Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о е-торговле лекарствами.