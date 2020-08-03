ВАКС отпустил под личное обязательство главу судебной администрации Холоднюка

КИЕВ. 3 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд применил к подозреваемому главе судебной администрации Зиновия Холоднюку мера пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщает корреспондент УНН.

"Применить к подозреваемому Холоднюку Зиновию меру пресечения в виде личного обязательства. Положить на подозреваемого выполнения таких обязанностей: прибывать к следственным детективам НАБУ, осуществляющих досудебное расследование, прокурорам, осуществляющих процессуальное руководство в уголовном производстве, и суд по первому требованию. Сообщать следственным прокурорам и суду относительно изменения своего проживания и/или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми, потерпевшими, свидетелями. Срок действий возложенных следственным судьей обязанностей до 16 сентября 2020 года", - отметил судья.

Напомним, 29 июля Высший антикоррупционный суд начал заседание по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Как ранее сообщал УНН, 17 июля 2020 года заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении 12 лицам, в том числе главе ГСА и главе ОАСК. По версии следствия подозреваемые имели цель захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП), создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей.