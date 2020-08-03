На админчерте с оккупированным Крымом с утра удерживали семью с малолетними детьми

КИЕВ. 3 августа. УНН. Сегодня с 11:00 утра на админчерте между оккупированным Крымом и Херсонаською областью удерживали семью с двумя малолетними детьми. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

"Сегодня с 11-ти часов утра российскими оккупантами на административной границе Каланчак между оккупированным Крымом и Херсонской областью удерживается семья Карашаевых Исляма и Диляры с двумя малолетними детьми", - написал Рефат Чубаров

Он отметил, что семья Карашаевих живет в Киеве, в Крым приезжали навестить своих старых родителей.

"Согласно информации, поступающей из Крыма, ФСБ-шники все это время ведут допрос Исляма Карашаева... Минут 10 назад семью Карашаевих российские оккупанты пропустили из оккупированного Крыма на территорию Херсонской области", - добавил Рефат Чубаров.

Напомним, Украина направила 8 сообщение в суд Гааги относительно нарушений прав собственности в оккупированном Крыму.