ВАКС отпустил под залог экс-начальника главного управления ВСУ Галушка

КИЕВ. 3 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд применил к экс-начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины Олега Галушка, которого подозревают в вероятной растрате 37 млн грн при обустройстве военного полигона “Широкий лан”, меру пресечения в виде залога в размере более 2 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

“Сегодня, 3 августа, следственная судья Высшего антикоррупционного суда выбрала бывшему начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 102 тыс грн. Его в сговоре с другими лицами, подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2. ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в случае внесения подозреваемым залога, на него возлагаются следующие обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, суду по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает и находится без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве; воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующий территориальный подразделения Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля (браслет).

“Срок действия постановления — до 2 октября 2020 включительно”, — отмечается в сообщении.

Напомним, трем бывшим должностным лицам Вооруженных сил Украины сообщено о подозрении в злоупотреблениях, которые нанесли более 37 млн гривен убытков.