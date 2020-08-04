Мендель о первой неделе "режима тишины" на Донбассе: украинская армия показала себя мудро

КИЕВ. 4 августа. УНН. Провокации боевиков за период "режима тишины" на Донбассе продолжаются в течение недели, но военнослужащие Украины ведут себя мудро и не ведутся на действия провокаторов. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Вот уже неделю продолжается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. С понедельника до понедельника. За это время были определенные нарушения — взрывы мин, ведь сотни тысяч гектаров территории Донбасса заминированы; полеты беспилотников, единичные неприцельно обстрелы — все для провокации”, — написала Мендель.

Пресс-секретарь президента заявила, что за эту неделю украинская армия “показала себя мудрой”. “Если с той стороны провоцируют на конфликт, а следовательно — и срыв шаткого режима прекращения огня, а из этого не дают себя провоцировать — это проявление мудрости и преданности мира. НИ ОДИН украинский воин ни был убит и ранен за эту неделю! НИ ОДИН! И это — главное”, — отметила она.

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“В мире сейчас около 50 зон активных военных действий. А в истории мира их были тысячи. Ни одна война не прекращалась мгновенно, и обычно единичные провокации во время попыток примирения продолжаются месяц, а то и два. Конечно, всем нам хотелось бы идеального примирения: когда мир идеализируется, а справедливость побеждает. Но на утоление человеческих эмоций, на упрочение новым условиям требуется время. Устойчивость — это то, что дополняет мудрость наших воинов”, — написала пресс-секретарь Зеленского.

“Штаб ООС не устает повторять: в настоящих боевых действий, защиты территорий и людей готовы ежесекундно. Никто не обвинит украинскую армию в трусости. Она крепко и уверенно держит контроль и готова к действиям. Сила — это то, что характеризует наших воинов.

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Тот, кто воевал за свою землю, за своих родителей, любимых и детей, лучше других знает цену мира. Сейчас — время для поддержки и благодарности за то, что каким бы неустойчивым не было это прекращение огня, за всю неделю война не унесла ни одного нашего воина”, резюмировала Мендель.

Ранее в СНБО подвели первые итоги режима прекращения огня на Донбассе.