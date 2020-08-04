В Украине 4 лекарственных средства проходят клинические испытания для лечения при COVID-19 - Минздрав

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Украине зарегистрировано 4 лекарственных средства, которые проходят клинические испытания касательно эффективности лечения при COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 4 лекарственных средства, в отношении которых проводится клиническое испытание по эффективности лечения при COVID-19. В том числе и "Корвитин" и "Амиксин". Это два лекарственных средства, которые используются в Украине при других заболеваниях. Таким образом происходит, начинается клиническое испытание, которое, кстати, отнесенное к научно-исследовательской работе. То есть, компания-производитель, которая производит тот или иной препарат, она готовит соответствующее предложение, готовит соответствующие документы, передает в государственный экспертный центр", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что работники государственного экспертного центра изучают все эти материалы, смотрят дизайн исследования, на какие вопросы хотят ответить исследователи. И если все соответствует закону и установленным критериям - готовят соответствующее заключение, на основе которого регистрируется клиническое исследование.

"Именно в результате клинического исследования доводится эффективность того или иного лекарственного средства. Которое затем отражается в выводах по завершению этого исследования. Этот механизм, проведение клинических испытаний, он практически одинаков в каждой стране мира. В том числе, и в Украине. У нас законодательство полностью гармонизированно с Европейским Союзом. На сегодняшний день эти исследования продолжаются", - добавил Максим Степанов.

По его словам, "Корвитин" используется в кардиологии, а в Украине очень много заболеваний и тяжелое течение болезни COVID-19 именно при сопутствующих заболеваниях, сердечно-сосудистых.

"В итиге, на сегодняшний день продолжаются исследования, есть неплохие результаты, но еще рано говорить о конкретных выводах. После окончания всех этих испытаний мы сразу сообщим чем они завершились и мы надеемся, что они будут эффективными при лечении тех или иных состояний, возникающих при COVID-19", - отметил Максим Степанов.

Напомним, ЕС планирует закупить 300 млн доз вакцины от коронавируса.