Украина и Молдова подписали план консультаций между МИДами в нескольких сферах

КИЕВ. 4 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цули подписали план консультаций между министерствами об обмене опытом региональной безопасности, европейской интеграции, в консульской сфере, в развитии договорно-правовой базы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИДа Украины.

"Главы МИДа Украины и Молдовы подписали план консультаций между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова на 2021-2022 годы, который предусматривает обмен опытом по таким важным вопросам как: региональная безопасность, европейская интеграция, консульская сфера, развитие договорно-правовой базы и другие", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Украина и Молдова "реанимировали" диалог по поводу проблемных вопросов.