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МИДы Украины и Молдовы согласовали активизацию межгосударственных торгово-экономических отношений

МИДы Украины и Молдовы согласовали активизацию межгосударственных торгово-экономических отношений

Олег Цули

КИЕВ. 4 августа. УНН. Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цули предложил организовать очередное заседание Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Украиной в Кишиневе. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Мы оба согласны, что двусторонние торгово-экономические отношения требуют активизации. В связи с этим я предложил организовать очередное заседание Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества в Кишиневе, а также с дальнейшим продвижением прямого диалога на уровне сопредседателей комиссии", - сообщил молдавский министр.

Также Цули отметил, что обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой вопросы безопасности по урегулированию вопроса конфликта на востоке Украины и "крымского вопроса".

"Мы еще раз подтвердили поддержку Республики Молдова независимости суверенитета и территориальной целостности Украины...", - отметил Цули.

Кроме того, Цули пригласил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу посетить Кишинев.

"Я также пользуюсь возможностью чтобы пригласить моего украинского друга Дмитрия посетить Кишинев, надеюсь, что скоро увидимся в Кишиневе, господин министр", - подчеркнул он.

Напомним, начался рабочий визит в Украину министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олега Цули. Глава МИДа Украины отметил, что Кишиневу и Киеву удалось "реанимировать" диалог по проблемным вопросам.

Источник: УНН
Теги: Украина, Молдова, сотрудничество

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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