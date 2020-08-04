Армия сейчас не может полноценно контролировать ситуацию на фронте - разведчики

КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинская армия не может полноценно контролировать ситуацию на фронте. Об этом в видеорепортаже, отснятом и опубликованном в Facebook ветераном АТО Глебом Бабичем, рассказали украинские разведчики, передает УНН.

“С 27-го числа нам запрещается вести все разведывательные действия на территории ООС. Следствием этого является то, что мы не понимаем, что собирается сделать противник. Представьте себе, вы сидите со связанными руками и завязанными глазами. И в вас стреляют, бьют и ничего не дают с этим сделать. Вы не видите, что делает противник. Так же и нам. Нам завязывают глаза, руки. Не дают вести нормальные боевые действия, которые необходимо вести”, — подчеркивают военные.

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По их словам, никогда ранее запрет на использование беспилотников для ведения разведки не вводился. Как и запрет на ведение снайперского огня.

Бойцы подчеркивают, что залогом победы является, прежде всего, мощная армия, способная в любой момент дать отпор агрессору.

“Я вообще, как военный человек, не верю в перемирие. Я не верю в политическое решение этого вопроса, данного конфликта, войны. Я не верю в то, что с ними можно договориться. И, в принципе, никто не верит”, — говорит военнослужащий.

Добавим, что в репортаже Бабича военные не раскрывают своих имен и лиц, поскольку боятся наказания.

Напомним, что в зону ООС 27 июля прибыли так называемые “надсмотрщики”, которые должны контролировать соблюдение запретов на разведку, снайперов и беспилотников украинскими военными. А в случае их нарушения к солдатам грозятся применять санкции.

Также напомним, что главнокомандующий ВСУ продолжает убеждать в том, что перемирие соблюдается. По словам Хомчака обстрелы есть, но они единичны и “эмоциональны”.

Впрочем, по данным ОБСЕ, состоянием на 2 августа, “режим тишины” был нарушен 225 раз.