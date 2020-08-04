Главу энергетического Комитета ВР Геруса упрекнули в убытках "Энергоатома"

КИЕВ. 4 августа. УНН. Энергорынок, который загнал "Энергоатом" в миллиардные долги, регулируется "независимой" НКРЭКУ и подчиняется правилам разработанным комиссией. Об этом у себя в FB сообщил народный депутат, член энергетического комитета ВР Алексей Кучеренко, передает УНН.

"Напоминаю, что расследование АМКУ констатировало чрезвычайно серьезные злоупотребления и махинации на энергорынке и по сути стало вердиктом профнепригодность членов НКРЭКУ", - сказал Кучеренко.

Члены НКРЭКУ, по словам Кучеренко, проходили "кастинг" у главы энергетического комитета, нардепа от "Слуга народа" Андрея Геруса, который при этом возглавляет межфракционное объединение "За атомную энергетику".

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Напомним, главу профильного комитета Геруса также упрекают во вредоносном для отечественной энергетики открытии импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии. После чего стали шахты и сократилась генерация атомной электроэнергии.

Вывести шахты из простоя и поднять мощность АЭС Минэнерго удалось только к лету, через полгода и после приостановления импорта электроэнергии.

Напомним, "Энергоатом" в I полугодии получил чистый убыток почти 2,7 млрд грн.

Также напомним, "Энергоатом" уличен журналистами в "сливе" денег на тендере .