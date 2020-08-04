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Во Львове не будут вводить новые карантинные ограничения несмотря на "оранжевый" уровень опасности

Во Львове не будут вводить новые карантинные ограничения несмотря на "оранжевый" уровень опасности

Андрей Садовой

КИЕВ. 4 августа. УНН. Во Львове не будут запрещать работу спортивных залов и хостелов в связи с занесением города в "оранжевую" зону эпидемиологической безопасности. Соответствующее решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС во вторник, 4 августа, передает УНН со ссылкой на сообщение городского главы Львова Андрея Садового.

Так, оранжевый уровень эпидемиологической безопасности означает, что в городе не должны работать спортзалы и хостелы, однако во время заседания городская комиссия ТЭБ и ЧС во Львове адаптировала решение правительства.

"Фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм. Мониторинговые группы будут проверять соблюдение этих правил. Дополнительно адаптировать город к правилам оранжевой зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние 6 месяцев", - написал Садовой.

Он также добавил, что тем, кто "очень переживает, почему во Львове больше положительных случаев чем в других областях, советую сравнить количество тестирований".

Между тем, заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко отметил, что решением комиссии было принято усилить обследование заведений нескольких направлений - это рынки, торговые центры, спортивные учреждения, а также учреждения общественного питания на соблюдение масочного режима, дезинфекции, дистанции, метража. Такие проверки будут продолжаться до 8 августа

Напомним, что за последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской области - 146.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Коронавирус, Андрей Садовый, карантин
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