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На доплату молодым учителям в МОН планируют выделить 1,55 млрд гривен

На доплату молодым учителям в МОН планируют выделить 1,55 млрд гривен

Сергей Шкарлет

КИЕВ. 4 августа. УНН. Министерство образования и науки инициировало возвращение части секвестрированных средств для доплат молодым учителям в размере 1,55 млрд грн. Об этом во время пресс-конференции сказал в.и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

"Министерство инициировало возвращение части секвестрированных средств относительно доплаты молодым учителям. У нас где-то 1,55 млрд (грн предполагается - ред.). В настоящее время ведем диалог, спасибо за поддержку профсоюзам, потому что мы, все же, боремся за 822 постановление, или будем предлагать его определенную альтернативу по повышению социального статуса, социальных гарантий учителей", - сказал Сергей Шкарлет.

Добавим, что постановление Кабинета министров Украины №822 предусматривало повышение заработных плат педагогам. Кабинет министров в декабря 2019 года принял решение, которое предусматривало остановку на 2020 год действия этого постановления.

Напомним, МОН попросил Кабмин выделить 2 млрд грн с "коронавирусного" фонда на образование и науку.

Источник: УНН
Теги: Минобразования, учитель
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