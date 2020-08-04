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Криклий хочет, чтобы поезда останавливались в "красных" зонах для высадки пассажиров

Криклий хочет, чтобы поезда останавливались в "красных" зонах для высадки пассажиров

КИЕВ. 4 августа. УНН. Пассажирские поезда Укрзализныци будут останавливаться в "красной" зоне для высадки пассажиров. Об этом в эфире Общественного радио заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.

По его словам, когда поезд приближается к "красной" зоне и высадки-посадки пассажиров не будет, то нужно предупреждать заранее.

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"Мне кажется, надо было сообщить людям как будет курсировать поезд заранее. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась, понятно, что высадку сделать это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановления сделают", - отметил Криклий.

Напомним, продажа билетов на поезда дальнего следования до станции Луцк и Тернополь и обратно были закрыты в соответствии с решением региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Источник: УНН
Теги: Украина, поезд
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