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Кравчук прокомментировал присоединение Фокина к составу украинской делегации в ТКГ

Кравчук прокомментировал присоединение Фокина к составу украинской делегации в ТКГ

Леонид Кравчук

КИЕВ. 4 августа. УНН. Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук прокомментировал присоединение первого премьер-министра Украины Витольда Фокина к украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу в эфире "112 Украина", передает УНН.

На вопрос, может ли Кравчук объяснить роль Фокина в украинской делегации, который, по словам ведущего, присоединился к делегации, Кравчук ответил: "Нас пригласили, начался разговор, я говорил, Фокин говорил. Нам дали время, чтобы мы пообщались вместе. Мы с ним встретились один на один ... Нельзя что-то сделать на Донбассе, не зная требований и желаний людей там, а Витольд Павлович может сделать такие шаги, которые позволят узнать больше, а если человек получает информацию он сразу может принимать более правильные решения. Нам нужно применять все возможности, мир это главное".

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил первому премьер-министру Украины Витольду Фокину войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Фокин планирует согласиться.

Как сообщалось, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что не планирует менять участников в составе украинской делегации, впрочем, не исключает ее пополнения.

Источник: УНН
Теги: Украина, контактная группа, Леонид Кравчук
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