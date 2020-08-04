Саакашвили заявил, что Грузия может исчезнуть, как страна

КИЕВ. 4 августа. УНН. Председатель исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили убежден, что его лицо не исчезнет из европейских радаров, а вот Грузия с этой точки зрения находится в большой опасности. Об этом он заявил в интервью TV Pirveli, обсуждая будущие осенью выборы, передает УНН.

"Я могу стать кандидатом на пост премьер-министра в крупнейшей стране Европы. Вы можете ознакомиться с украинской прессой и убедиться в этом. У меня очень важная роль в Украине. Поэтому говорить о навязывании кому моей кандидатуры смешно и странно. Мы должны говорить не об этом, а о том, что Грузия исчезнет, как страна. Иванишвили хотел, чтобы Саакашвили исчез с мировых радаров. Я очень четко представлен на всех мировых радарах, а Грузии там больше нет. В отличие от провинциального политикана, моя страна стоит выше моей скромной персоны", - заявил Саакашвили.

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Экс-президент еще раз подчеркнул, что необходимо мобилизоваться и действовать быстро, чтобы "покончить" с Иванишвили на предстоящих выборах.

Напомним, в июле в МИД Грузии вызвали посла Украины из-за слов Саакашвили о "нелегитимности правительства".