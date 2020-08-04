Украина будет перенимать опыт Италии в борьбе с нелегальной миграцией морем - Аваков

КИЕВ. 4 августа. УНН. Украина восстанавливает систему защиты морских границ и заинтересована в получении опыта использования скоростных патрульных кораблей во время противодействия незаконным пересечением государственной границы. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время рабочей встречи с командующим штаба морской береговой охраны адмиралом Джованни Петторино в Риме, передает УНН со ссылкой на МВД.

“В условиях существующих современных вызовов и угроз которые стоят перед Украиной, в том числе и после аннексии Крыма, Украина восстанавливает систему защиты морских границ. В частности, в июле этого года на Николаевском судостроительном заводе „Нибулон“ запустили проект по обеспечению Государственной пограничной службы Украины 20-ю современными патрульными кораблями. Но вместе с этим мы хотим также получить и опыт морской береговой охраны Республики Италии в борьбе с нелегальной миграцией, контрабандой, наркотрафиком а также защитой государственной границы от неправомерных посягательств”, — сказал Арсен Аваков.

Глава МВД добавил, что Украина заинтересована в получении опыта использования большегрузных патрульных кораблей во время противодействия незаконным пересечением государственной границы, взаимодействия различных типов разведки и наблюдения за государственной границей (наземная, морская, авиационная) и управления силами и средствами пограничной службы. Ведь Италия контролирует половину акватории Средиземноморья, за последние годы было спасено более 1 миллион мигрантов.

Напомним, сегодня Арсен Аваков обсудил возможность приобретения специальных кораблей для спасателей с одним из лидеров итальянской судостроительной отрасли — T. Mariotti и Итальянским государственным экспортным агентством. МВД планирует обеспечить специалистов ГПСУ и ГСЧС большегрузными кораблями, которые уже давно находятся на службе у итальянских коллег. Планируется, что проект на построение кораблей будет реализовываться совместно с украинскими компаниями.