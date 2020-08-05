После нарушения украинцами карантина в Эстонии - глава МИД страны также поддержал идею депортации

КИЕВ. 5 августа. УНН. Проигнорировавшие требование находиться в течение 14 дней в самоизоляции украинские рабочие должны быть высланы из страны, считает министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает УНН со ссылкой на эстонское издание ERR.

Об этом он сообщил во вторник на своей странице в социальной сети Facebook.

“Иностранцы, которые нарушили закон, должны быть высланы, а наложенные штрафы следует востребовать”, — отметил Рейнсалу.

По словам Урмаса Рейнсалу, для того, чтобы количество подобных инцидентов не увеличивалось бы в геометрической прогрессии, государство должно иметь возможность контролировать и наказывать за нарушение существующих правил.

Министр иностранных дел добавил, что существует не так много ограничений, которые защищают нас от вируса, поэтому относиться к ним следует со всей серьезностью.

В ходе проведенной Департаментом здоровья и Департаментом полиции и погранохраны совместной проверки выяснилось, что часть украинцев, прилетевших в Таллинн 21 июля спецрейсом для последующей работы в Эстонии, нарушила правила самоизоляции.

В понедельник с призывом наказать провинившихся выступил и министр внутренних дел Март Хельме.