ФБР провело обыски в офисах компаний Коломойского в Майами и Кливленде

КИЕВ. 5 августа. УНН. Федеральные агенты провели обыски в офисах компаний, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает cbsnews со ссылкой на источники в федеральных правоохранительных органах, передает УНН.

"Агенты ФБР и Службы внутренних доходов во вторник совершили рейд на два офиса, относящихся к компании Optima Management Group, компании, которая имеет связи с украинским олигархом. Федеральные агенты провели рейд офисов Optima Management в Майами и Кливленде в рамках расследования дела прокуратуры США в Северном округе Огайо, которое длится уже более года, сообщил источник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агенты изъяли некоторые вещи из офисов, включая компьютеры и ноутбуки. Однако точное описание того, что было конфисковано федеральными агентами, не является общедоступным, поскольку ордер на обыск остается в тайне. Арестов не проводилось.

"Штаб-квартира Optima Management находится в штате Кливленд - компания занимается недвижимостью, которая имеет связи с Игорем Коломойским, украинским олигархом... В прошлом году Daily Beast сообщал, что ФБР расследовало дело против Коломойского из-за его возможных финансовых преступлений, включая отмывание денег", - сообщает издание.

Как сообщалось ранее в УНН, "Приватбанк" в суде в США заявил, что Коломойский и Боголюбов отмыли почти 800 млн долларов.