Кабмин сегодня планирует рассмотреть выделение 5 млн грн пострадавшим территориям от войны на Донбассе

КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня на заседании Кабинета министров правительство планирует рассмотреть проект постановления об определении порядка перевозки анатомических материалов человека в пределах Украины и за ее пределами, а также проект распоряжения об утверждении распределения 5 млн гривен субвенции из госбюджета местным бюджетам для поддержки территорий, пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

Кроме этого, чиновники рассмотрят проекты распоряжений о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для осуществления первоочередных (неотложных) мер по ликвидации последствий наводнений, которые были в июне на территории Тернопольской области; о мерах по празднованию в 2020 году Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Правительство также планирует принять проекты постановлений по выходу из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств - участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности; о внесении изменений в Методику определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей.

Также Кабмин рассмотрит проект решения о внесении изменений в положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии и ряд других вопросов.

Ранее в УНН сообщалось, что Зеленский требует от Кабмина четкой коммуникации касательно карантина и программ преодоления бедности.