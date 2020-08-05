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В Минздраве назвали регионы, которые в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону

В Минздраве назвали регионы, которые в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону

Максим Степанов

КИЕВ. 5 августа. УНН. Винницкая и Тернопольская области уже несколько дней подряд соответствуют национальным индикаторам и могут быть переведены в "зеленый" уровень эпидемиологической опасности. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"По адаптивному карантину на сегодняшний день мы видим, что Ровенская и Харьковская области (одна 9 дней подряд, другая - шесть) превышают показатели по уровню заболеваемости динамики заболеваемости. В то же время, Винницкая область четыре дня подряд не превышает четыре национальных индикатора. Тернопольская область четвертый день подряд отвечает национальным индикаторам и может быть переведена в "зеленый" уровень эпидемиологической опасности", - сказал Степанов.

По его словам, решение о переводе областей к другим уровням будет решаться на заседании комиссии в пятницу.

Напомним, с начала пандемии коронавирус в Украине подтвердили у 5318 детей и 8918 медицинских работников.

Источник: УНН
Теги: Винница и Винницкая область, Минздрав, Тернополь и Тернопольская область, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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