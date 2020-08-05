Минздрав планирует в четыре раза увеличить в Украине количество трансплантаций костного мозга

КИЕВ. 5 августа. УНН. Количество трансплантаций костного мозга в Украине планируют увеличить в четыре раза по сравнению с 2019 годом. В прошлом году в Охматдете провели лишь 21 трансплантацию. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Трансплантация костного мозга - это важнейший вопрос. Например, в прошлом году 62 человека были отправлены за границу на трансплантацию костного мозга. При том, что в нашем Охматдете была сделана только 21 трансплантация костного мозга", - отметил Степанов.

По его словам, в этом году в апреле в Украине сделали первую трансплантацию костного мозга от неродственного донора.

"После открытия соответствующего отделения в Охматдете мы сможем делать количество таких трансплантаций до 80 в год. Это в 4 раза больше, чем сделано в 2019 году. Необходимость таких трансплантаций - не менее 250 трансплантаций в год у наших детей", - добавил Степанов.

Напомним, по информации Минздрава, Украина ежегодно нуждается в проведении 5 тысяч трансплантаций.