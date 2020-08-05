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В Минздраве работают над процедурой зачисления иностранных студентов в украинские вузы

В Минздраве работают над процедурой зачисления иностранных студентов в украинские вузы

КИЕВ. 5 августа. УНН. Министерство здравоохранения работает над упрощением условий дистанционного зачисления иностранных студентов в отечественные вузы. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровизации Ярослав Кучер, передает корреспондент УНН.

"Мы работаем над созданием возможности упрощения условий дистанционного зачисления граждан в учебные заведения. Минздрав совместно с центром международных программ Минздрава Украины уже направил запрос на такие заведения с целью сбора предложений по разработке поэтапного дистанционного зачисления иностранных граждан на обучение", - сказал Кучер.

По его словам, Минздрав будет обращаться в МОН, чтобы изменить условия приема иностранных граждан на обучение в 2020 году.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №210/2020 "О совершенствовании высшего образования в Украине".

Источник: УНН
Теги: Минобразования, иностранцы, Минздрав, вступительная кампания
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