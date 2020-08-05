Новости: Политика
Среда, 5 августа 2020, 12:59 • Анна Мурашко • 4245
ООС: с начала суток боевики один раз прибегли к огневой провокации
КИЕВ. 5 августа. УНН. С начала суток боевики один раз прибегли к огневой провокации, в ответ украинские военные огня не открывали. Об этом рассказал на брифинге представитель пресс-центра Минобороны Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток до полудня вооруженные формирования РФ один раз прибегли к огневой провокации, осуществив два выстрела из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Шумы. Ответный огонь наши воины не открывали", - сказал Праута.
По его словам, боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.
Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 3 провокационных одиночных выстрела в сторону украинских позиций.
Источник: УНН
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